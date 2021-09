David Patten meurt dans un accident de moto

L’ancien receveur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre David Patten est décédé jeudi dans un accident de moto à 47 ans.

C’est du moins ce que le site de la NFL a indiqué, vendredi. L’accident fatal est survenu vers 21 h 45 à une intersection de la ville de Columbia, en Caroline du Sud. Une enquête a été ouverte.

Patten a remporté trois Super Bowl avec les Patriots, étant notamment l’auteur du seul touché offensif des champions en 2001. Il a totalisé 324 réceptions pour 4715 verges et 24 touchés avec les Patriots, les Giants de New York, les Browns de Cleveland, Washington et les Saints de La Nouvelle-Orléans.

«Cela me brise le cœur d'apprendre le décès tragique de David à un si jeune âge, a déclaré Bill Belichick, l'entraîneur-chef Patriots, dans un communiqué. Je suis reconnaissant d’avoir dirigé David. C'est une personne et un joueur essentiel dans l'histoire des Patriots, sans qui nous n'aurions pas été champions du Super Bowl.»