Des files pour plastifier ou imprimer le passeport vaccinal

La pandémie a amené des files d'attente là où on ne les attendait pas, notamment dans les imprimeries. On s'y masse pour plastifier ou imprimer le passeport vaccinal.

«Toute l'équipe s'est mobilisée. On essaie d'accommoder le plus de gens possible dans une journée», a expliqué vendredi à TVA Nouvelles Christian Bélisle, propriétaire de Modoc Imprimerie, à Trois-Rivières, en Mauricie.

À la clinique de vaccination de Trois-Rivières on a maintenant deux files : une pour la vaccination et une pour obtenir le code QR. «On n'a pas d'Internet, on est trop vieux pour ça!» a lancé à TVA Nouvelles un homme retraité qui attendait patiemment son tour.

«Je suis Français. J'ai celui français, mais je viens pour obtenir l'équivalent québécois», a indiqué un étudiant à quelques pas de l’homme.

D'autres viennent chercher le passeport vaccinal de parents âgés ou d'un conjoint qui n'a pas reçu sa preuve de vaccination.

À la santé publique, on demande aux gens de chercher d'abord des réponses sur le Web, via la ligne téléphonique 1-877-644-4545 ou encore auprès de proches. On peut se rendre dans les cliniques de vaccination, mais seulement en dernier recours pour éviter les files d'attente.

«Je crois qu'on est très chanceux d'être Québécois et ça ne me fait rien d'attendre», a mentionné une dame, qui ne s’est pas laissé impressionner par la file.

La coordonnatrice du Centre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire (COMSEP), Sylvie Tardif, a affecté du personnel pour aider ses 900 membres à composer avec le passeport vaccinal.

«Ceux qui ont un téléphone, on va les aider à l'installer. Pour les autres, on va l'imprimer sur du carton», a-t-elle dit.

Les cinq bibliothèques de Trois-Rivières participent elles aussi à l'effort collectif : le personnel peut imprimer gratuitement le précieux document ou aider à le télécharger sur un téléphone intelligent.

