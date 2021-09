Des organismes qui font la différence

La conférence du commandant Robert Piché a réuni plusieurs personnalités au Théâtre Paradoxe. Le thème de la soirée consistait en un vol plané au-dessus des 20 dernières années du commandant Piché. La Fondation Robert Piché vient en aide aux organismes qui œuvrent auprès des personnes ayant développé une dépendance à l’alcool, à la drogue et/ou au jeu pathologique.

Le Centre Robert Piché-Elphège Roussel de la Fondation Robert Piché devra ouvrir ses portes cet automne. Le commandant Robert Piché est en compagnie de David Lametti et de Christine St-Pierre.

Le commandant Piché est entouré de ses fiers collaborateurs, Gérard Charlebois, président de la Fondation Aide à la Jeunesse, Jean-Marie Lapointe et Mario Lirette.

Le commandant Piché, qu’on voit en compagnie d’un donateur, Serge Beausoleil, de Marie Josée Paquette (directrice clinique), Réjean Rochon (intervenant) et Stéphane Daoust (directeur général), a partagé le bilan personnel de ses 20 dernières années.

Le Week-end de vélo Mira au profit de la Fondation Mira, sur le site de Sainte-Madeleine, a eu lieu les 13, 14 et 15 août dernier. Dans l’ordre habituel, on voit la Dre Paule Jacques, Nicolas St-Pierre, DG de la Fondation Mira, Marie-Neige Filteau et Fernand Loiselle.

Le 11e tournoi de golf annuel de la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar a permis de récolter une somme nette de 605 000 $. Dans l’ordre habituel, on voit Kerri Elkas, présidente de la Fondation, Ted Fletcher, fondateur, groupe Mint Green, et Dale Weil, directrice générale de la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar.



L’Omnium de Golf André Chalut aura lieu mercredi prochain au Club de golf Saint-Jean-de-Matha au profit de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, pour le service d’hémato-oncologie du Pavillon André Chalut. Sur la photo, on voit le président d’honneur, Dominique Ducharme, et Alain Chalut.