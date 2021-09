CHARTRAND, Gilles



Résidant de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le 4 août 2021 à l'âge de 83 ans est décédé M. Gilles Chartrand, époux de Mme Monique Lavallée.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Richard (France), Sylvain (Marlène) et Stéphane (Josée), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances dimanche le 12 septembre de 13h à 16h au complexe funéraire :SAINTE-MARTHE-SUR-LE LAC(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même dimanche à 16h au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.La famille tient à remercier spécialement, l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Saint-Eustache.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec.