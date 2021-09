Félix Auger-Aliassime évite la catastrophe

Le joueur de tennis québécois Félix Auger-Aliassime a eu une petite frousse en voyant l’Espagnol Roberto Bautista-Agut effacer un déficit de deux manches à zéro pour forcer la tenue d’un set ultime, samedi à New York, mais il a finalement tenu le coup pour l’emporter 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 et 6-3 durant son match de troisième tour aux Internationaux des États-Unis.

Non provoqué au cours des deux premières décisions, le représentant de l’unifolié semblait aisément se diriger vers le quatrième tour du tournoi du Grand Chelem. Son adversaire a toutefois nettoyé son jeu pour renverser la vapeur et prolonger le duel, qui a atteint une durée de presque quatre heures.

«J’ai dû puiser très loin. Je me sentais bien aujourd’hui [samedi]. J’ai bien commencé, en gagnant les deux premières manches et c’est dommage d’être en avance par un bris et de ne pas être en mesure de concrétiser le tout en raison de quelques erreurs, a affirmé le Québécois, en entrevue au terme du duel. À partir de ce moment c’est devenu plus difficile. J’ai senti qu’il gagnait en confiance et je servais moins bien. Il m’a poussé et m’a forcé à aller puiser au fond de moi-même.»

Auger-Aliassime a tenté de pulvériser la balle chaque fois qu’il était au service. Auteur d’un impressionnant total de 27 as au cours du duel, tandis que son adversaire a réussi ce fait deux fois. Il a souvent élevé les mains pour encourager la foule présente au stade Louis Armstrong à l’acclamer.

«C’est le genre de moment pour lequel je m’entraîne chaque jour. Je vis pour ces moments. Rien ne peut s’approcher de ça. Merci de vous être présentés et merci de m’encourager», a-t-il lancé, à l’endroit des spectateurs.

Le Québécois a remporté 82 % des échanges lorsqu’il mettait son premier service en jeu, tandis que son rival a remporté 74 % des échanges lors de pareilles situations.

Par ailleurs, «FAA» s’est offert 15 balles de bris, mais il a converti que quatre d’entre elles. Lui-même a offert 10 chances de bris à l’Espagnol, qui a profité de trois d’entre elles.

Au quatrième tour, Auger aura rendez-vous avec celui qui remportera le duel entre le Russe Andrey Rublev (7e) et Frances Tiafoe (50e). Au moment de mettre sous presse, le Russe menait une manche à zéro.

Pospisil l’emporte en double

Dans le volet double de la compétition, le Canadien Vasek Pospisil et son coéquipier Frederik Nielsen ont battu le duo composé de Marcos Giron et Andre Goransson par des scores de 6-3 et 7-6 (3) pour se qualifier au deuxième tour. À celui-ci, le tandem se mesurera à Kevin Krawietz et Horia Tecau.

