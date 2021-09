La police est là pourquoi exactement?

J’ai lu dans le Journal avec stupéfaction que la docteure en nutrition Isabelle Huot avait été victime de violence conjugale à une période de sa vie. Il y a de quoi se poser des questions sur l’âme humaine, quand tu vois une belle femme, intelligente comme elle, être victime de ce genre de monstre. Ça veut donc dire que n’importe quelle femme ordinaire est une victime potentielle et ça fait peur. Rendue dans la soixantaine, je peux dire que j’ai la chance de ne jamais avoir vécu d’expérience de ce type et j’en remercie le ciel.

Elle n’a jamais dénoncé l’homme en question et ne le nomme pas par peur de représailles, même si elle sait qu’il sévit encore, donc que d’autres femmes se font prendre dans ses filets. C’est dire à quel point ce genre d’homme a du pouvoir. J’en arrive donc à mon questionnement, surtout qu’on vient d’apprendre qu’un quatorzième féminicide vient d’avoir lieu. Une horreur !

Comment se fait-il que dans ce dernier cas, et dans d’autres cas précédemment survenus, le prétendu meurtrier s’était vu interdire de s’approcher de sa victime et de ne surtout pas se présenter chez elle ? Pourquoi n’a-t-on pas pris des mesures plus radicales comme de mettre l’agresseur en prison par exemple ? Ou encore de lui imposer un bracelet GPS pour suivre toutes ses allées et venues ?

Je ne sais plus quoi penser de tout ça, mais ce que je sais, c’est que si les femmes abusées finissent par mourir quand même, ça leur donne quoi de dénoncer, puisque la police ne fera rien pour les protéger véritablement ?

Une chanceuse de la vie

Vous posez là la question à cent mille dollars comme on dit souvent. Plusieurs types de scénarios peuvent se produire pour mener à la mort d’une victime. Il arrive que cette dernière retire sa plainte et se place du même coup en état de vulnérabilité, donc d’un danger potentiel. Certains agresseurs se croyant tout permis osent défier les autorités en transgressant les interdits qui leur ont été imposés.

Je sais que pour le moment les autorités s’interrogent sur des façons plus efficaces de protéger les victimes potentielles, à la demande expresse des responsables de maisons d’hébergement pour femmes. Mais la solution est loin d’être trouvée. Une chose est sûre cependant, c’est qu’il faut que les femmes dénoncent la violence qu’elles subissent. Ou, à tout le moins, comme le recommandait Isabelle Huot elle-même, « ... qu’elles trouvent le courage de faire leurs valises pour partir au plus vite. »