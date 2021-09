La princesse Charlene de Monaco dans un état «stable»

La princesse Charlene de Monaco, hospitalisée d'urgence en Afrique du Sud après un malaise, était dans un état «stable» vendredi selon sa fondation et «rassurant» selon le palais princier.

L'épouse sud-africaine du prince Albert de Monaco, 43 ans, avait été admise mercredi soir sous un pseudonyme dans un hôpital de Durban, dans le Kwazulu-Natal, après s'être effondrée dans le lodge où elle séjournait depuis plusieurs mois. Elle a pu sortir vendredi matin.

«Son Altesse Sérénissime (S.A.S.) la princesse Charlene de Monaco a été transportée d'urgence à l'hôpital en ambulance tard dans la nuit de mercredi à jeudi après s'être effondrée en raison de complications liées à la grave infection de l'oreille, du nez et de la gorge qu'elle a contractée en mai», a expliqué la fondation dans un communiqué.

«L'équipe médicale de la princesse est actuellement en train de l'examiner, mais a confirmé que la princesse est stable», a ajouté l'organisation basée en Afrique du Sud.

«Son Altesse est suivie de près par son équipe médicale qui a affirmé que son état était rassurant», a aussi indiqué plus tard le cabinet du prince de Monaco dans un communiqué.

La princesse Charlene a subi une opération chirurgicale le mois dernier, dont peu de détails ont été rendus publics. Le prince Albert et leurs enfants étaient venus la rejoindre pendant sa convalescence.

«Les médecins sont encore en train d'établir ce qui s'est passé exactement», a déclaré à l'AFP Chantell Wittstock, directrice de la fondation, précisant que ce malaise était intervenu alors que la princesse était en train de se «rétablir».

«Elle a beaucoup souffert», a-t-elle ajouté.

Ancienne nageuse, Charlene Lynette Wittstock, née en 1978, a épousé le prince Albert II de Monaco en 2011. L'une de leurs premières apparitions publiques a eu lieu lors des Jeux olympiques d'hiver de 2006 à Turin.

Leur fils Jacques est l'héritier du trône de la dynastie Grimaldi, vieille de plus de 700 ans.

Raisons médicales

La presse people internationale avait récemment relancé les spéculations sur un divorce ou une séparation du couple princier, alimentées par l'absence prolongée de la princesse sur le Rocher.

Les dix ans de mariage du couple n'avaient pu être fêtés en juillet dans la Principauté en raison de cette absence.

Charlene de Monaco a passé plusieurs mois en Afrique du Sud, officiellement pour se remettre de l'infection qu'elle a contractée - même si des médias ont laissé entendre qu'elle y cherchait une maison.

Sa dernière apparition publique avec Albert à Monaco remonte à janvier. Le 25 août, elle a posté sur Instagram des photos avec son mari et ses enfants Gabriella et Jacques, des jumeaux.

«J'ai beaucoup aimé la façon dont elle a conquis le coeur des Monégasques, qui eux-mêmes ont su l'adopter», disait d'elle son futur mari avant leur union, il y a 10 ans. «Elle a beaucoup d'humour et une insatiable curiosité».

Après leur mariage, des rumeurs, démenties par le palais royal, affirmaient pourtant que Charlene avait tenté de s'enfuir à la veille de la cérémonie.

Albert est le fils du prince Rainier III et de Grace Kelly, une vedette du cinéma américain décédée dans un accident de voiture en 1982.

Née au Bulawayo en Rhodésie (l'actuel Zimbabwe), Charlene apprend à nager à trois ans, aidée par sa mère Lynette, entraîneur de natation et plongeuse de compétition. Lorsqu'elle a dix ans, ses parents s'installent dans la banlieue de Johannesbourg en Afrique du Sud, pays dont elle prendra la nationalité.

La natation prend rapidement le dessus sur sa vie et ses prouesses deviennent évidentes à la fin des années 1990, lorsqu'elle remporte plusieurs titres nationaux et représente l'Afrique du Sud aux Jeux du Commonwealth de 1998 à Kuala Lumpur, puis de 2002 à Manchester.

Aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, Wittstock fait partie d'une équipe féminine de relais qui termine cinquième. Sa carrière atteint son apogée deux ans plus tard, lorsqu'elle remporte trois médailles d'or de la Coupe du monde. En 2007 elle doit renoncer à la compétition, pour cause de blessure.

Aimant le surf et la randonnée, Charlene, dont la blondeur peut évoquer la mère d'Albert, Grace Kelly, a raconté qu'elle dévorait des biographies et des recueils de poésie et prisait l'art contemporain.

Elle est très active dans la fondation portant son nom basée en Afrique du Sud, qui soutient et finance des projets pédagogiques. Charlène est également l'une des marraines de la Nelson Mandela Foundation.