Le retour des touristes sauve un peu l’été

Grâce à la réouverture des frontières avec l’Ontario et les États-Unis, l’été 2021 aura été bien meilleur pour le tourisme montréalais qui a dépassé les projections sur l’achalandage faites il y a quelques mois.

« Quand on regarde les taux d’occupation, c’est trois plus que ce qu’on avait l’année dernière. C’est une agréable surprise, même si on a encore du travail à faire », soutient Yves Lalumière, président directeur général de Tourisme Montréal.

Selon lui, ce sont surtout les fins de semaine qui commencent à être occupées pour les hôteliers et les commerçants.

Du côté de ces derniers, c’est un soulagement.

« On a déjà eu pas mal de gens de l’Ontario depuis juin et juillet, mais là avec l’arrivée des américains on voit la différence. C’est vrai que pour le business ça fait du bien, c’est ça que l’on attendait depuis longtemps », explique avec soulagement Marlène Loxa, gérante du Petit Dep, sur la rue Saint-Paul Ouest dans le Vieux-Montréal.

C’est qu’à cause de la situation épidémiologique en Ontario, Québec avait fermé sa frontière avec entre le 19 avril 2021 et le 16 juin 2021.

Avec les États-Unis, c’est seulement depuis le 9 août que les Américains peuvent venir au Canada et seulement s’ils ont reçu deux doses de vaccins.

Ontario

Dans le quartier très touristique de la métropole du Vieux-Montréal, les rues retrouvent un peu de vie dernièrement. Et ce sont principalement des Ontariens que l’on peut croiser aux terrasses des restaurants ou dans les rues.

« En ce moment c’est vrai qu’on a beaucoup de gens de Toronto, Calgary et Vancouver. Cependant comparé à d’habitude, les Américains sont très peu nombreux, malgré la réouverture des frontières », déplore Lucien Gobeil, un artiste québécois qui vend ses œuvres sur la place Jacques-Cartier.

Pour Matthew et Lauren, un jeune couple originaire de Toronto, c’était le moment parfait pour venir visiter.

« On voulait finir notre été en venant découvrir Montréal et ça a été quand même simple pour réserver et organiser le tout », expliquent ceux qui restent environ cinq jours en ville.

Manque de personnel

Toutefois, le manque de personnel empêche certain de se réjouir fasse au retour des touristes.

« En fait, on peut dire que pour les touristes, c’est une “bonne chose” qu’il n’y ait pas une forte affluence, parce que sinon on ne pourrait pas les servir correctement et de les accueillir comme il se doit », explique Sacha Brand, propriétaire du Comptoir 400, sur la Place Jacques-Cartier.

Depuis le début de la pandémie, ce dernier estime avoir perdu plus de deux tiers de ses employés, ce qui le force à fermer deux jours par semaines et à réduire considérablement sa capacité d’accueil.