Les Penguins offrent des essais à deux joueurs

Les Penguins de Pittsburgh ont offert vendredi des contrats d’essai professionnel à Brian Boyle et Matt Bartkowski.

Boyle, un attaquant, a joué pour les Kings de Los Angeles, les Rangers de New York, le Lightning de Tampa Bay, les Maple Leafs de Toronto, les Devils du New Jersey, les Predators de Nashville et les Panthers de la Floride. Il a disputé un total de 805 matchs pour ces formations en plus de prendre part à 118 duels éliminatoires.

En 2017-2018, Boyle a été le récipiendaire du trophée Bill Masterton, remis au joueur qui exemplifie le mieux les qualités d’esprit sportif, de persévérance et d’engagement dans le monde du hockey en raison de son combat victorieux contre la leucémie myéloïde chronique en 2017.

Bartkowski a pour sa part disputé un total de trois parties au sein du circuit Bettman dans les trois dernières campagnes.

AFP

Choix de septième ronde en 2008, le défenseur a récolté 48 points en 256 matchs dans la Ligue nationale de hockey pour les Bruins de Boston, les Canucks de Vancouver, les Flames de Calgary et le Wild du Minnesota.

