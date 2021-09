Les voyageurs étrangers pourront venir au Canada dès le 7 septembre

À partir de mardi, les voyageurs internationaux pourront de nouveau venir au Canada en vacances ou pour tout autre motif non essentiel, à condition d’être entièrement vaccinés.

Cette mesure, annoncée le 19 juillet dernier, s’appliquera à tous les ressortissants étrangers.

Les voyageurs devront démontrer qu’ils ont reçu, depuis au moins 14 jours, toutes les doses recommandées d’un des vaccins acceptés par le gouvernement du Canada, soit ceux de Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou Johnson & Johnson.

Les voyageurs devront présenter un résultat valide du test moléculaire de dépistage de la COVID-19 effectué au plus tard 72 heures avant le vol prévu ou l'arrivée au poste frontalier terrestre, ou un résultat positif à un test effectué entre 14 et 180 jours avant leur départ pour le Canada.

«Les tests de détection des antigènes, souvent appelés "tests rapides", ne sont pas acceptés», a souligné l’Agence de la santé publique du Canada, dans un communiqué publié vendredi.

Les voyageurs devront également être asymptomatiques, et être munis de l’application ArriveCAN où toutes les informations obligatoires de voyageurs devront être soumises à l’avance.

Un test supplémentaire peut également être exigé au moment de l’entrée sur le territoire canadien.

De plus, les enfants de moins de 12 ans ne seront plus tenus de faire une quarantaine de 14 jours si leurs parents ou tuteurs sont entièrement vaccinés. À l’exception de ceux âgés de moins de 5 ans, les jeunes devront toutefois se soumettre à des tests de dépistage au premier et au huitième jour de leur arrivée.

