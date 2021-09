Moins de cas en Ontario, croissance importante au Québec

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a fléchi, vendredi, en Ontario, passant en 24 heures de 865 à 807.

Six décès sont aussi à déplorer dans la province la plus peuplée au pays. Les hospitalisations y sont en hausse (326, +7) ainsi que le nombre de lits occupés aux soins intensifs (169, +7).

Au Québec, la quatrième vague est bel et bien en cours malgré les hauts taux de vaccination, les autorités ayant signalé vendredi 750 infections – 60 de plus que jeudi – ainsi que deux autres décès. Comme en Ontario, les hospitalisations grimpent (147, +9) et la situation des soins aigus se corse aussi (49, +7).

D’autres provinces ont mis leurs données à jour. C’est le cas de la Saskatchewan (418 cas et 2 décès), le Manitoba (56 cas), le Nouveau-Brunswick (14 cas), la Nouvelle-Écosse (5 cas) et Terre-Neuve-et-Labrador (5 cas).

La situation au Canada: