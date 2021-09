Osaka, en larmes après son élimination, dit qu’elle va «faire une pause»

NEW YORK | Naomi Osaka, tenante du titre aux Internationaux des États-Unis et éliminée dès le 3e tour vendredi, a annoncé qu’elle allait faire une pause pendant un certain temps dans sa carrière, essuyant des larmes lors de la conférence de presse d’après match.

«Honnêtement, je ne sais pas quand je vais jouer mon prochain match de tennis. Je pense que je vais faire une pause pendant un certain temps», a dit la Japonaise qui avait également craqué de la sorte il y a deux semaines au tournoi de Cincinnati. En juin, elle avait déclaré forfait avant le 2e tour de Roland-Garros, confiant avoir des problèmes d’anxiété, marqués par «plusieurs épisodes dépressifs».