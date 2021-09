Plus de productivité du travail, mais moins d’heures travaillées

La productivité du travail des entreprises canadiennes a enregistré une hausse de 0,6 % au deuxième trimestre.

Statistique Canada a expliqué vendredi qu’au cours de cette période, «la production des entreprises et les heures travaillées ont toutes deux augmenté après avoir augmenté au cours des trois trimestres précédents. Cependant, les heures travaillées ont diminué plus que la production des entreprises, ce qui a donné lieu à une croissance de la productivité au deuxième trimestre».

En raison de la pandémie de COVID-19, qui a ébranlé les colonnes du temple canadien depuis 18 mois, la productivité n’avait pas connu d’augmentation au pays depuis le deuxième trimestre de 2020. On se rappelle alors que d’importantes mesures, à commencer par le confinement, avaient été imposées durant la première vague de la crise sanitaire.

«La productivité a ainsi continué à s'ajuster au deuxième trimestre de 2021, après avoir affiché d'importantes variations à la hausse comme à la baisse au cours des cinq trimestres précédents. Par rapport au quatrième trimestre de 2019, soit le dernier trimestre non touché par la pandémie de COVID-19, la productivité a progressé de 2,6 %», a mis en contexte l’agence fédérale.

Durant le deuxième trimestre de 2021, d’autres mesures ont dû être déployées en raison de la troisième vague, puis en juin des assouplissements progressifs ont pu être accordés, essentiellement en raison du succès de la campagne de vaccination.

On fait de plus remarquer que le produit intérieur brut des entreprises a diminué de 0,6 % au deuxième trimestre, une première baisse en une année. Comparativement au quatrième trimestre de 2019, donc avant l’arrivée de la COVID-19 au pays, le recul est de 3,6 %.

Quant aux heures travaillées, elles ont également diminué pour la première fois en un an, soit de 1,1 %, et si on les compare au dernier trimestre avant la pandémie, le recul est de 6,1 %.