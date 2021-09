REM de l’Est: Coderre fait confiance au processus

Réagissant à la présentation faite par l’équipe de CPDQ Infra jeudi, le candidat à la mairie de Montréal Denis Coderre a indiqué vouloir faire confiance au processus, bien que des questions subsistent.

«Il y a des choses à bonifier. Ils ont mis sur pied un comité d’experts. On va les laisser travailler et par la suite, on va en parler. Ça ne veut pas dire que c’est du "crois ou meurs". Il y a des choses à parfaire», a pondéré M. Coderre, en marge d’un point de presse vendredi.

La veille, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CPDQ) faisait une mise à jour de son projet de Réseau express métropolitain (REM) de l’Est. Selon les plans présentés, le tracé passerait par un tunnel souterrain d’une longueur de 500 mètres au centre-ville, avant de sortir du sol pour continuer en hauteur.

«C’est un outil de développement exceptionnel qui va créer des projets structurants, qui va développer de la richesse, et qui va nous permettre enfin d’avoir les services auxquels on a droit dans plusieurs secteurs», a ajouté M. Coderre, qui estime cependant que le projet doit être en «symbiose» avec l’environnement dans lequel il sera aménagé.

Il préconise une approche collaborative pour permettre le développement du projet, une fois que le comité d’experts aura rendu ses conclusions.

«Je vais défendre le REM, mais il y a des choses à regarder. On ne veut pas "scrapper" le parc Morgan», a-t-il donné en exemple, en faisant référence à ce parc du quartier Hochelaga-Maisonneuve où doit passer le train électrique à compter de 2029.

Un départ et de nouveaux candidats

PHOTO AGENCE QMI, FÉLIX LACERTE-GAUTHIER

Par ailleurs, Denis Coderre a également annoncé le départ de Francesco Miele, qui était conseiller de ville dans l’arrondissement de Saint-Laurent depuis 2010. Il a également été leader de l’opposition à l’hôtel de ville. Il restera néanmoins dans un rôle d’organisateur pour le parti.

«Je veux profiter de l’occasion pour lui dire tout mon amour, tout mon respect, pour cet homme de grande valeur et de principes qui a décidé de ne pas se présenter», a déclaré M. Coderre.

Il a également annoncé les candidatures de quatre nouvelles personnes qui s’ajoutent à son équipe.

Guillaume Rudloff et Natacha Louis brigueront des postes de conseiller d’arrondissement, respectivement dans Saint-Paul-Émard-Saint-Henri-Ouest et Desmarchais-Crawford. Pour leur part, Roxane Mercier et Vana Nazarian tenteront de se faire élire comme conseillère de ville dans les districts du Vieux-Rosemont et de Côte-de-Liesse.