Suspendues pour s’être mêlées d’une contravention

Deux mairesses des Laurentides seront suspendues sans rémunération pour être intervenues dans un dossier judiciarisé afin de faire annuler un constat d’infraction de 150 $.

Photo tirée de Facebook

La mairesse de Pointe-Calumet, Sonia Fontaine, a écopé d’une suspension de 45 jours à compter du 14 septembre pour avoir commis deux manquements, d’abord en faisant diverses démarches auprès du chef de police, puis lorsqu’elle a présenté une résolution visant à faire annuler ledit constat d’infraction.

Photo d'archives, Martin Alarie

Pour ses interventions dans un dossier judiciarisé, la mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sonia Paulus, écope pour sa part de 15 jours de suspension.

Elle offre son aide

La commission municipale du Québec avait enquêté après que notre Bureau d’enquête eut dévoilé l’affaire en janvier dernier.

Le 1er juillet 2020, la mairesse de Pointe-Calumet avait offert son aide à une citoyenne dont le conjoint avait reçu une contravention pour s’être stationné au débarcadère à bateaux de la municipalité.

La citoyenne affirmait avoir une vignette valide apposée sur son pare-brise.

La mairesse Fontaine a d’abord tenté de faire annuler la contravention en intervenant auprès du directeur de la Régie de police du lac des Deux-Montagnes.

Dans son jugement, la juge Sandra Bilodeau reproche d’ailleurs à l’élue de « ne pas avoir tenu compte des avertissements du chef de police et de sa directrice générale sur le fait qu’il appartenait à la citoyenne de contester elle-même sa contravention ».

Dans la même période, l’homme qui avait reçu le constat d’infraction a plaidé non coupable. Son dossier s’est donc rendu devant les tribunaux.

Sonia Fontaine a demandé à la mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, qui est son amie et aussi son avocate, de l’aider. Mme Paulus a ainsi produit un affidavit – une déclaration sous serment – pour la citoyenne et qui avait comme objectif d’obtenir un arrêt des procédures, selon le tribunal. Mme Paulus a transité par le chef de police pour déposer ce document à la Cour municipale.

« Elle n’a pas juste acheminé un affidavit au dossier, comme [on] le prétend. Si tel était le cas, inutile de transiter par le chef de police ! » lui reproche la magistrate.

La saga a finalement pris une tournure inattendue en novembre 2020, lorsque le conseil municipal de Pointe-Calumet a adopté, lors d’une séance extraordinaire, une résolution pour demander carrément à la Cour municipale de retirer le constat d’infraction.

L’homme en question a finalement été acquitté et n’a pas eu à payer son constat de 150 $.

En imposant une suspension aux deux mairesses de villes voisines, la juge Bilodeau a aussi pris en considération que tout au long de ce dossier en 2020, Sonia Fontaine était la présidente de la Régie de police. Et, en 2021, au moment du témoignage du chef de police, c’est Sonia Paulus qui en assurait la présidence.