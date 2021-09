Un candidat de Maxime Bernier compare le passeport sanitaire au régime nazi et à l'apartheid

Un candidat de Maxime Bernier suscite la controverse en comparant le passeport vaccinal au régime nazi d'Adolf Hitler ainsi qu'à l'apartheid en Afrique du Sud.

«Aujourd'hui, je vous annonce que Trudeau a officiellement installé l'apartheid sanitaire au Canada. On sait que Legault est un spécialiste de l'apartheid. Là, on bascule dans le passé. On bascule au temps du national socialiste, au temps des nazis», lance Richard Evanko, candidat officiel du Parti populaire du Canada dans la circonscription Laurentides-Labelle, dans deux vidéos qu'il a récemment réalisées et publiées sur les réseaux sociaux.

C'est la page Facebook du groupe anti-désinformation Ménage du Dimanche qui a mis sous les projecteurs le candidat du parti de Maxime Bernier.

Comparaisons odieuses

«Il s'agit d'une comparaison odieuse qui insulte les centaines de millions de victimes de l'apartheid partout en Afrique australe et les dizaines de millions de victimes de l'apartheid en Afrique», a dénoncé Dan O'Meara, professeur de sciences politiques à l'UQAM, en entrevue avec l'Agence QMI. M. O'Meara est un expert reconnu sur les questions africaines et particulièrement sur l'Afrique du Sud.

Le professeur trouve tout aussi odieuse la comparaison avec le régime nazi.

«Les politiciens qui font ce genre de comparaisons manquent la sagesse et l'intelligence pour s'assoir à la table des grands, ce qui sera nécessaire pour régler la crise de la COVID. Je n'ai aucun respect pour ces gens-là», a dit l'homme originaire de l'Afrique du Sud.

Photo Facebook

Apartheid

Les conspirationnistes ou les anti-passeport sanitaire comparent régulièrement, sur internet ou dans la rue, la situation actuelle en utilisant des mots comme «apartheid», «dictature» ou «régime nazi». L'activiste François Amalega, l'homme aux 35 000 $ de contraventions accumulées pour son non-respect des règles sanitaires, avait dû s'excuser après avoir porté l'étoile jaune, symbole tragique de l'Holocauste, après que le musée de l'Holocauste de Montréal ait protesté contre ce genre de rapprochement.

Selon Dan O'Meara, l'histoire de l'apartheid en Afrique est aussi tragique que l'Holocauste, mais s'étend sur plus de trois siècles. «L'apartheid a duré 46 ans en Afrique du Sud, mais l'histoire du drame des Noirs s'étalent sur plusieurs siècles. On parle de centaine de millions de morts», dénonce-t-il.

M. O'Meara affirme que cette comparaison entre le passeport vaccinal - qui cherche à protéger tout le monde et prévenir des morts - et une politique basée sur le génocide est «la forme [de comparaison] la plus méprisable qu’[il n’a] jamais entendue».

Plus tôt cette semaine, commentant un autre dossier, le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, nous avait assuré avoir un excellent processus de sélection des candidats et que les publications de ceux-ci sur médias sociaux avaient été scrutés.