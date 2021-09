Un chauffard écope de quatre ans

La peine de quatre ans imposée vendredi à un chauffard ivre, qui a tué un travailleur et blessé ses collègues sur un chantier de l’autoroute 20, est insuffisante pour dissuader les gens de conduire en étant saouls, estime la mère de la victime.

« Ça prendrait de bonnes sentences fermes, un permis retiré à vie et une bonne facture, peut-être alors que les gens comprendraient que ce sont des morts évitables », a laissé tomber Sylvie Turcotte, vendredi, au palais de justice de Montréal.

Juste avant, Vincent Lemay, un homme sans histoire de 42 ans, prenait le chemin du pénitencier pour avoir fauché un groupe de travailleurs du ministère des Transports (MTQ) en février 2018.

Photo d'archives Rémi Fortier

Témoin

Ce jour-là, le chauffard avait beaucoup trop bu après son travail. Avec un taux d’alcoolémie de plus de deux fois au-dessus de la limite permise, il a pris le volant, roulant jusqu’à 127 km/h.

Et une fois rendu proche d’un chantier au rond-point Dorval de l’autoroute 20, il n’a pas ralenti. Pire, il a accéléré.

Ainsi, quand une femme a tenté un changement de voie devant lui, une collision est survenue et un des véhicules a été projeté sur les travailleurs.

« Un employé du MTQ, Stéphane Lebel, a perdu la vie, tandis que les six autres ont été blessés », a rappelé le juge Pierre Dupras.

Photo d'archives

Interdiction de conduire

Lemay avait été arrêté sur place. Et même s’il a tenté de faire porter la responsabilité sur la conductrice qui a effectué un changement de voie et qui a subi des lésions, il a été déclaré coupable d’avoir conduit saoul et d’avoir ainsi causé la mort d’un travailleur et d’avoir blessé sept personnes au total.

En plus de sa sentence, le chauffard s’est fait enlever son permis de conduire pour cinq ans une fois sorti du pénitencier.

« Le tribunal sait bien qu’aucune peine ne pourra réparer les torts causés par M. Lemay à M. Lebel, sa famille et aux [blessés] lors de ces malheureux événements, a noté le juge. Le dommage subi est incommensurable. »

Pour Rémi Fortier, l’un des travailleurs présents sur place le soir du drame, les gens doivent comprendre qu’il est impératif de ralentir à l’approche d’un chantier et que l’alcool au volant est inacceptable.

« On est de simples travailleurs et on se fait ramasser par quelqu’un qui a pris de mauvaises décisions, a-t-il déploré vendredi. Des situations dangereuses, ça arrive tous les jours. »

Photo d'archives

Sentences à revoir

Se disant quand même relativement satisfait de la sentence de Lemay en disant que « c’est mieux que rien », il a toutefois rappelé qu’il ne reverrait jamais son collègue décédé.

Mais pour la mère de M. Lebel, il est temps que les sentences soient revues à la hausse, pour au moins ralentir ce fléau.

« Si [Lemay] n’avait pas bu, tout ça aurait été évité, a déploré Mme Turcotte. Il a tué quelqu’un. »