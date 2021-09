Un homme de 52 ans disparait à Laval

Le Service de police de Laval tente de localiser Daniel Paquette, un homme de 52 ans qui n’a pas donné de nouvelles à sa famille depuis mercredi.

Selon les informations des autorités, le quinquagénaire avait tenu des propos laissant craindre pour sa sécurité cette journée-là, avant de disparaître. Il pourrait se trouver sur le territoire de Laval ou de Montréal.

Daniel Paquette a les cheveux blonds et les yeux bruns. Il mesure 1 m 75 (5 pi 9 po) et pèse 50,5 kg (155 lb). Il portait possiblement une camisole, un jeans et des bottes de travail au moment de sa disparition. Il est aussi possible qu’il portait une chaîne avec une croix en argent. Il porte une prothèse dentaire.

M. Paquette s’exprime en français.

Toute personne qui aurait de l'information concernant Daniel Paquette peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL 210903-019.