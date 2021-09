BRAULT, Rolland



Paisiblement et entouré de sa famille, le 23 août 2021 à la veille de ses 86 ans, est décédé M. Rolland Brault, de Ste-Martine. Il était le fils de feu Henri Brault et feu Jeannette Dubuc.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs André (feu Nicole St-Aubin), Denise, Léo (Nicole Rufiange), Monique (Howard Hart) et Georgette, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en l'église paroissiale de Ste-Martine, le vendredi 10 septembre à compter de 10h, suivi des funérailles à 11h30, sous la direction de la:www.residencemariesoleilphaneuf.comAu lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fabrique de la paroisse de Ste-Martine (formulaires disponibles à l'église).La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Anna-Laberge pour leur dévouement et les bons soins.