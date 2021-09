Elle a guidé ses premiers pas, il l'a accompagnée dans ses derniers.

Maintenant ils cheminent côte à côte dans l'éternité.



CAMPEAU, Marie (née Desjardins)

À Repentigny, lundi le 22 mars 2021, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Marie Desjardins, épouse de feu Roland Campeau.Elle laisse dans la peine ses enfants Jocelyne (feu Gilbert Caza), feu Yoland (Diane Binette) et Danielle (Laurent Juneau), ses petits-enfants, Stéphanie (Denis), Marjorie (Stéphane), Olivier (Chantal), Sara (Maxime) et Guillaume (Roxane), ses arrière-petits-enfants et ses arrière-arrière-petits-enfants, sa soeur Denise (feu Roger Crépeau), sa belle-soeur Annabelle (feu Alphonse Desjardins), ses neveux et nièces et plusieurs parents et amis.De Charlemagne, le 4 octobre 2020, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Yoland Campeau, retraité de Johnson & Johnson, fils de feu Mme Marie Desjardins Campeau et feu Roland Campeau, conjoint de Diane Binette.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil, ses soeurs Jocelyne (feu Gilbert Caza), Danielle (Laurent Juneau), ses beaux-frères Jacques Binette (Paulette Latulippe), Yves Binette (Lisette Parent), ses neveux Olivier (Chantal Tremblay), Guillaume (Roxane Guillaume) et ses nièces, Stéphanie (Denis Aubin), Marjorie (Stéphane Clouette), Sara (Maxime Derenne), Annie (Stéphane Mailloux) et Pier-Luc (Julie Smith) ainsi que plusieurs parents et amis.Un hommage leur sera rendule dimanche 26 septembre de 13h30 à 17h au:384, RUE DU VILLAGE, REPENTIGNY (Ville Le Gardeur)www.salonsfunerairesguay.comVos condoléances peuvent se traduire par l'envoi de dons:www.diabete.qc.ca/fr/