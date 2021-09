10 raisons pour lesquelles votre enfant devrait étudier au Collège Esther-Blondin

Si votre enfant a plus de 10 ans, vous commencez déjà à réfléchir à son passage au secondaire. Vous voulez ce qu’il y a de mieux pour elle ou pour lui, et c’est bien normal. Offrez à votre jeune un milieu d’études et de vie riche qui lui permettra de découvrir ses aspirations, de se réaliser et de se dépasser.

Le Collège Esther-Blondin, qui accueille plus 1200 élèves, offre un parcours scolaire personnalisé, avec des programmes adaptés aux passions et aux talents de chaque élève. Lors des portes ouvertes du 18 septembre prochain, venez découvrir avec votre enfant la diversité des programmes et les immenses atouts du Collège. Prenez un rendez-vous en cliquant ici.

1. Son emplacement unique

Situé à Saint-Jacques, au cœur de Lanaudière, le Collège Esther-Blondin est un établissement privé d'enseignement secondaire ouvert à la mixité depuis 1998. Son architecture majestueuse, nichée au sein d’un parc magnifique, est un cadre hors du commun pour l’étude.

2. Sa riche histoire

Le Collège propose une formation inspirée par la mission éducative et la tradition pédagogique d’excellence de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne. Son bâtiment principal, ouvert depuis 1949, est un établissement d’enseignement qui a évolué au fil du temps. De l’École supérieure d’Enseignement ménager en passant par l’Institut Familial jusqu’à l’Institut Esther-Blondin, l’établissement est devenu une école secondaire en 1970. Il a pris le nom de Collège Esther-Blondin en 1996.

3. Son offre complète

Le CEB offre quatre programmes :

Le programme régulier qui valorise un équilibre entre le développement artistique, sportif et académique. Il offre deux choix de profils : robotique et arts médias des communications.

Le programme d’éducation internationale qui propose des activités d’enrichissement transformant les élèves en des jeunes informés et instruits.

Le programme de concentration sportive qui donne quotidiennement aux élèves l'occasion de se dépasser dans une discipline de leur choix.

Le programme Sport-études qui est conçu pour les élèves-athlètes désirant perfectionner leur sport au quotidien. Parmi les équipes du programme, on en retrouve une de la Ligue de développement du hockey M18 AAA (anciennement ligue midget AAA).

4. Son statut de membre de la SÉBIQ & de l’IB

Le Collège Esther-Blondin est membre de la Société des écoles du monde du BI du Québec et de la francophonie (SÉBIQ) et de l’organisation du baccalauréat international (IB). Il est aussi accrédité par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour offrir le programme Sport-études.

5. Ses activités parascolaires diversifiées

Les équipes parascolaires Phénix comptent plus de 20 équipes de compétition interscolaire du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). Parmi elles, il y a des équipes de soccer, de football, de volleyball et de plusieurs sports et disciplines (dont une troupe de musique).

6. La salle Julie-Pothier

La salle de spectacle Julie-Pothier, à l’acoustique hors du commun, comprend 512 places assises. Dotée d'équipements à la fine pointe de la technologie, elle abrite trois loges, un salon, un coin traiteur et une grande salle de réception. En plus d’être utilisée dans un cadre pédagogique, la salle Julie-Pothier est disponible en location pour des événements à l’adresse suivante : reservations@collegeblondin.qc.ca .

7. Le pavillon des sports

Le pavillon des sports comprend un gymnase triple, une palestre, une piscine, un terrain de basketball extérieur avec surface synthétique, une salle de pratique de golf ainsi qu’une salle de musculation. Tous ces lieux sont également disponibles en location pour vos événements.

8. Le stade Phénix

Le stade Phénix est le plus grand terrain synthétique intérieur de la Rive-Nord de Montréal. On y trouve des locaux polyvalents permettant au Collège de diversifier son offre sportive, une salle de danse et un local pour l’entraînement en triathlon. Fraîchement inauguré en 2020, le stade Phénix est aussi disponible en location pour vos événements.

9. Le musée

Le Centre Éducatif et historique des Sœurs de Sainte-Anne et du Collège Esther-Blondin accueille une exposition permanente avec des objets patrimoniaux, religieux, associés au domaine de l’éducation, relatant l’histoire de cette communauté arrivée à Saint-Jacques en 1853. Ouvert à tous sur rendez-vous pendant l’année scolaire, il est situé dans le bâtiment principal du Collège.

10. La zone 3D

Le laboratoire de fabrication du Collège Esther-Blondin (FABLAB) est le premier de ce type implanté en milieu scolaire dans la région. Il met à la disposition des élèves du matériel de pointe, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation d’objets divers.

Dès maintenant, votre enfant peut faire la visite virtuelle du Collège. Vous constaterez que le Collège Esther-Blondin se démarque autant par la beauté de son site, que par l’encadrement exemplaire des élèves. Vous verrez que le bonheur et le plaisir d’apprendre règnent à l’intérieur de ses murs. Tout en exaltant chez les jeunes des valeurs de respect, d’engagement et d’effort, il offre un milieu de vie intéressant, sécurisant et enrichissant.

L’inscription est possible dès la 5e année, sans test d’admission, en consultant leur site Web.