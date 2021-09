CLÉMENT, Raymond



Le 8 août, à l'âge de 87 ans et 7 mois, est décédé Raymond Clément, époux de Lucienne Hamel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Carole (René-Guy), Gabrielle (Yvon), Nelson, Linda (Jean-Claude) et Nathalie (Claude), ses petits-enfants, ses arrière-petits enfants, son frère et ses soeurs, ses belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 septembre entre 10h et 13h à:505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5Les funérailles se feront à l'église Sacré-Coeur de Jésus, 2165 rue Gamache, Longueuil, le vendredi 10 septembre à 13h30, suivies de l'inhumation au Cimetière St-Antoine de Padoue, 655 ch. de Chambly, Longueuil.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Gilles-Carle ou à l'organisme de votre choix.fondationmaisongillescarle.org