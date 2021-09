COMEAU, Maurice



Le 4 mars dernier s'est éteint à la Cité de la Santé à Laval à l'âge de 91 ans, M. Maurice Comeau.Ferblantier Contracteur Général et propriétaire de multiples logements. Originaire d'Ahuntsic à Montréal pour finir à Laval.Il laisse dans le deuil son épouse Aline ; ses enfants Sophie (Éric), Stéphane (Michelle), Martin ; ainsi que ses petits-enfants qu'il chérissait William, Brandon, Laurie, Samuel, Thomas ; ses soeurs et frères, belles-soeurs et beaux-frères.Les visites auront lieu chez :le samedi 11 septembre de 13h à 16h. Un hommage familial est prévu à 16h.Nous remercions le personnel du département de Gériatrie pour leurs excellents services qui lui ont été prodigués.Ne pas envoyer de fleurs mais plutôt faire un petit don à l'hôpital Cité de la Santé.