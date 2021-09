SAREAULT, Ginette

(née Lauzon)



Le dimanche 20 septembre 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Ginette Lauzon, de Hudson.Elle laisse dans le deuil son époux Réjean Sareault, sa fille Julie (Serge), ses petits-fils Alexandre et Maxim, son frère Yves, ses soeurs Christiane et Rachel (François), ses beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que ses précieux amis.Dans le respect des consignes sanitaires, la famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, le samedi 11 septembre 2021, à 13h, en l'église Saint-Thomas d'Aquin de Hudson, suivi du service religieux qui sera célébré à 14h et de l'inhumation au cimetière du même endroit.Au lieu de fleurs, des dons à l'Association pulmonaire du Québec seraient grandement appréciés.www.aubryetfils.com