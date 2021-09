LEMONDE, Lucien



De Repentigny, le 28 août 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Lucien Lemonde, époux de madame Huguette Tardy.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Vivianne Testa) et Josée (Rock Martel), ses petits-enfants: Émilie, David (Claudia Bourgeois), Anabelle (Jonathan Métivier), Jessica (Gabriel Boutin) et Cédric (Emmanuelle Giguère), ses arrière-petits-enfants: Loïc, Zackary, Romy et Léa, sa soeur Denise, ses belles-soeurs Denise et Micheline, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Monsieur Lucien Lemonde était retraité de Postes Canada.La famille vous accueillera dimanche, le 12 septembre 2021, de 14h à 17h au complexe funéraireUne cérémonie suivra à 17h en la chapelle.