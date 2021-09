BÉLANGER, Marc



À Montréal, le mardi 31 août 2021 est décédé, à l'âge de 96 ans, Marc Bélanger, époux de Mme Ghislaine Therrien.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Luce (Michel), Monique (André) et Hélène (Richard); ses petits-enfants Sébastien, Andrée-Anne (Hernan) et Sarah; ses arrière-petites-filles Jade et Rose; ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 10 septembre 2021 de 14h à 17h, suivi des funérailles au même endroit.Des dons à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal seraient appréciés.