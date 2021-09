DEMEULE, Jocelyne



Le samedi 12 décembre 2020, à l'âge de 61 ans, est décédée madame Jocelyne Demeule, de Vaudreuil-Dorion.Elle laisse dans le deuil son époux Jean-Marc Gagné, son frère Gaétan (Marie-Claude), sa filleule Sophie (Stéphane), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que tous ses autres parents et amis.Dans le respect des consignes sanitaires, la famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, aux :VAUDREUIL-DORION - 450-455-3131www.aubryetfils.comle vendredi 10 septembre 2021 de 19h à 22h. Ouverture du salon le samedi 11 septembre dès 9h30.Les funérailles auront lieu le samedi 11 septembre 2021 à 11h, en l'église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion. L'inhumation suivra au cimetière Saint-Jean-Baptiste de Vaudreuil-Dorion.Un merci tout spécial au personnel du CLSC de Vaudreuil-Dorion pour les bons soins prodigués, plus spécifiquement au Dre A. Terret-Hans.