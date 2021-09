LAPOINTE, Eugène



À l'infirmerie de la Résidence Notre-Dame-de-Richelieu, le 17 août 2021, est décédé à l'âge de 89 ans, le père Eugène Lapointe, o.m.i., il était le fils de feu François-Joseph Lapointe et de feu Marie-Blanche Gauthier. Il fit ses premiers voeux le 15 août 1953 et fut ordonné prêtre le 5 juin 1959.Outre sa famille religieuse, le défunt laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Rita (Roger Corneau), Madeleine (Maurice Tremblay), Hélène (Miville Corneau), François (Lucie Lafrance) et Louis (Ginette Roch). L'ont précédé dans le deuil feu Marie Paule et feu Denise (Thomas Lavoie).Ses funérailles seront célébrées à la chapelle de la Résidence Notre-Dame de Richelieu, le samedi 11 septembre à 14h00, et ses cendres seront inhumées à une date ultérieure au cimetière Oblat de Richelieu.