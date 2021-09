LAUZON, Joseph André



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Joseph André Lauzon, le 12 janvier 2021, des suites de la COVID-19 à l'hôpital Lakeshore de Pointe-Claire, à l'âge dePrédécédé par sa tendre épouse feu Georgette Montpetit, il laisse dans le deuil ses deux enfants Jean-Guy Lauzon et Carole Lauzon (son mari Jean-Pierre Robichaud), ainsi que son petit-fils Mark-André Lauzon (sa conjointe Sandy Piché) et sa belle-soeur Simone Montpetit. Il laisse également de nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs parents, amis et collègues de la communauté policière.Une cérémonie commémorative aura lieu le mercredi 22 septembre 2021 à 13h30, en la paroisse Ste-Anne-de-Bellevue (1 rue de l'Église, Ste-Anne-de-Bellevue, QC H9X 1W4), suivie de l'inhumation des cendres.