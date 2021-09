BERGERON, Luc



À Mont-Tremblant, le 28 août 2021 à 3h du matin, à l'âge 71 ans est décédé M. Luc Bergeron. Il laisse dans le deuil son épouse des 35 dernières années, Shelley Mathews.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Chouann Bergeron (Geneviève Élie), Amethyst Travis (David Lorek), Gauvain Lamarche Bergeron, Christa Bergeron (Abner Brown) et Maëlle Bergeron (Sean Teed), ses petits-enfants: Nathan Bergeron, Elwann Bergeron, Éva Travis et Théo Vibert, ainsi que ses futurs petits-enfants, ses frères: Mario Bergeron (Thérèse Bilodeau) et Gaétan Bergeron (Diane Clément), ainsi que de nombreux autres parents et amis.