GIRARD, Gilles



De Terrebonne, le 24 juillet 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Gilles Girard, époux de madame Lise Bélisle.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Sylvain Lavoie) et Manon (Gérald Bertrand), ses pettis-enfants Félix (Angela), Marie-France (Michael), Youri et Éric, ses arrière-petits-enfants: Georges et Forrest, ses soeurs Fleurette, Lyse et Micheline, ses belles-soeurs Murielle et Huguette, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 11 septembre de 14h à 17h au :Une cérémonie suivra à 17h en la chapelle.