MAHEU, Jacques



Le 23 janvier 2021, âgé de 72 ans, Jacques nous a quittés.Il laisse dans le deuil sa conjointe Diane Laberge, son fils Jean-Alexandre (Shiva), sa fille Kristelle (Dmitri), ses petits-enfants Masha, Milan, Victoria et Alexandre, son frère Guy (Judith), ses soeurs Andrée (Yves), Elaine (Michel), Michèle (Mario) et Francine (Denis), de même que plusieurs neveux et nièces, parents et de nombreux amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 11 septembre de 12h à 15h30 au :450 473-5934 / www.rfgoyer.comUn hommage lui sera rendu ce même samedi 11 septembre à 15h30 en la chapelle du complexe.