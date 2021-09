BIBEAU, René



À Laval, le 29 août 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé Monsieur René Bibeau, époux de feu Madame Lucille Corbeil.Il laisse dans le deuil ses enfants Martine (Marc), Manon (Stéphane) et Isabelle (Benoit), ses petits-enfants Mélanie, Mathieu, Jessyka, Marilyne, Lydia, Marc-Antoine, Karole-Ann et Daphnée, ses arrière-petits-enfants Coralie, Chloé, Lohan, Adrien et Jeanne, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 9 septembre 2021 de 12h à 17h et vendredi le 10 septembre de 9h à 10h au complexe funéraire :Les funérailles seront célébrées vendredi le 10 septembre à 11h à l'Église Sainte-Dorothée, 655, rue Principale, Ste-Dorothée.Un don à la Fondation Diabète Québec serait apprécié en sa mémoire./fr/diabete-quebec/dons/