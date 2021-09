LAFOREST, Gilles



À Boucherville, le 10 août 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé Monsieur Gilles Laforest.Il laisse dans le deuil ses enfants Jean-François, Virginie (Stéphane) et Jonathan, ses petits-enfants Tiffany (Yann), Giuliana, Thomas, Eliana et Philippe, son arrière-petite-fille Annabelle, ses soeurs, ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 11 septembre 2021 10h00 à 15h30 au complexe funéraireUne cérémonie aura lieu ce même jour à 15h30 en salon du complexe. En raison des circonstances actuelles, la cérémonie se fera avec une limite de 50 personnes maximum.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en la mémoire de Gilles Laforest.