PRÉVOST LAVALLÉE, Marthe



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Marthe Lavallée, survenu à Saint-Félix-de-Valois, le 4 août 2021, à l'âge de 82 ans, précédé de son fils Éric Prévost.Elle laisse dans le deuil son époux Paul-Émile Prévost, son fils Patrice et sa bru Sylvie qu'elle aimait comme sa fille, sa fille Linda Prévost, ses petits-fils David, Carl et Benjamin, sa soeur Thérèse Lavallée (Jean Perreault), sa fidèle amie Lise Bonin autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances :MONTRÉAL 514-353-9199www.salonfunerairelfc.comsamedi le 11 septembre à compter de 11h00. Une liturgie de la Parole, sur place, sera célébrée à 14h00. L'inhumation des cendres aura lieu, ultérieurement, au cimetière Repos St-François d'Assise de Montréal.En raison de la situation actuelle, le port du couvre-visage et la distanciation sociale sont en vigueur.Vos marques de sympathie pourront se traduire par un don, en sa mémoire, à la Société canadienne du cancer.