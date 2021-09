DUCAP, Réjane



Au Manoir de Verdun, le 30 août 2021, à l'âge de 94 ans, notre mère Réjane Ducap a pris son envol pour rejoindre notre père, Edmond Garand.Durant sa longue vie, sa générosité, son dévouement envers les autres ont été sans limite. Elle a consacré sa vie entière à sa famille.Elle va nous manquer à tous: ses six enfants, Nicole, Gilles, Claude, Sylvie, Yves, Martine; ses dix petits-enfants; à tous nos conjoint(e)s; et à ses seize arrière-petits-enfants qu'elle aimait tant.Elle laisse aussi dans la tristesse ses soeurs, Lise, Louise et Louisette Ducap, ses belles-soeurs et beaux-frères, nièces, neveux et amis(es).En septembre, nous lui rendrons hommage en toute simplicité, dans l'intimité de notre famille déjà bien nombreuse.