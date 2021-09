TANGUAY, Jean-Guy



Le 27 août 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Tanguay, retraité de la STM.Il laisse dans le deuil sa conjointe madame Micheline Turcotte, ses enfants Alain et Claudine, ses petits-enfants Clarysse, Raphaël et Anaïs, ses frères et soeurs Pauline, Gisèle, Marcel, Yvon, Raymond, Gilles, Mireille et Yolande ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 12 septembre de 14h à 17h30 au :VARENNES, QCcfpierretetreault@videotron.caTél. (450) 652-9131 - Téléc. (450) 655-0941Un hommage, en présence des cendres, aura lieu le même jour à 17h30 dans le salon duL'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, le port du masque est obligatoire.