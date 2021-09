CHARETTE, Mario



À Rivière-Rouge le 28 août 2021, est décédé M. Mario Charette, époux de France Brisebois.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Ludovick (Annabelle), ses belles-filles : Fanny Moffette (Bruno) et Isabelle Moffette (Gabriel), ses 5 petits-enfants, sa soeur Marielle (Réal), son frère Alain (Janique), sa belle-famille, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Durant plusieurs années, Monsieur Charette a été pompier volontaire et directeur du service d'incendie de Rivière-Rouge, de même que technicien en réadaptation au CISSS, à l'hôpital de Rivière-Rouge, pendant plus de 35 ans.Monsieur sera exposé à la :473 RUE L'ANNONCIATION SUDRIVIÈRE-ROUGEle vendredi 10 septembre 2021 de 13h à 16h.