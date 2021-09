ROY, Lise



À l'Hôpital Sacré-Coeur, le 27 août 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Lise Roy. Elle est la fille de feu monsieur Léopold Roy et de feu madame Alma-Élizabeth Murphy. Elle rejoint son dernier époux monsieur Claude Lajoie.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Mario Catelani et sa famille) et Nathalie (Christian Brière); ses petits-enfants : Audrey (Nathan) et Maxime (Vicky), son grand ami Donald Daigle ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances aux :939 RUE SAINT-LOUISTERREBONNE, QC, J6W 1K1le vendredi 10 septembre de 13h00 à 19h30. Une liturgie de la Parole suivra dès 19h30 au salon.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Sacré-Coeur et de la Résidence Villa Sainte-Rose pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et AVC.