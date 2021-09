BOUFFARD, Louis



À Laval, le 26 août 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé Louis Bouffard, époux de Monique St-Onge.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Caroline (Martin), ses petits-enfants Nicolas et Fanny, ses soeurs Aline, Louise et Liliane (Jacques) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 11 septembre 2021 de 13h à 17h au complexe :Les visites se feront en rotation, avec un maximum de 50 personnes simultanément dans le salon.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Cité-de-la-Santé serait apprécié en sa mémoire.