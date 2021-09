BROSSEAU, Lise, s.n.j.m.



Au Centre Hospitalier Pierre-Boucher le 1er septembre 2021, à l'âge de 81 ans est décédée Soeur Lise Brosseau, en religion Soeur M. Pierre-Denis. Née à Sherbrooke, elle était la fille de Auguste Brosseau et de Rita Binette.Outre sa famille religieuse elle laisse dans le deuil ses frères Pierre (sa conjointe Claire Blais), Jean-Yves (sa conjointe Marie-Paul Tardif), sa belle-soeur Huguette Ouellette (Guy décédé) ainsi que des neveux et nièces et plusieurs personnes qui l'ont connue et appréciée au Québec et en Haïti où elle a oeuvré durant 28 ans.Elle sera exposée à la :86 RUE ST-CHARLES ESTLONGUEUIL QC J4H 1A9Et une Eucharistie sera célébrée à sa mémoire vendredi le 10 septembre à 14h.