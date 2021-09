BOUCHARD, Yvon



À l'Hôpital Charles-Lemoyne, le 9 août, à l'âge de 74 ans, nous a quittés Monsieur Yvon Bouchard, conjoint de Monsieur Jean-Claude Filiault.Outre son conjoint, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs André (Lianne), Suzanne (Richard), Normand et Huguette, sa filleule Mélanie (Maxime), sa belle-soeur Francine (André) ainsi que plusieurs nièces et neveux, autres parents et amis.Il rejoint dans le repos éternel ses parents, feu Marguerite Bourdon et feu Maurice Bouchard ainsi que ses frères, feu Michel (Lise) et feu Léo (Micheline).Son conjoint et sa famille recevront vos condoléances vendredi le 10 septembre 2021 de 18h à 20h ainsi que samedi le 11 septembre 2021 de 9h à 11h au Complexe funéraire Urgel Bourgie / Athos, situé au 8145 du chemin Chambly à Saint-Hubert.Une cérémonie suivra à 11h en la chapelle du complexe funéraire.