FAFARD, Madeleine née Parent



Décédée le 29 août 2021, à l'hôpital Jean-Talon à l'âge de 81 ans, elle part retrouver son époux adoré, feu Réal Fafard.Elle laisse dans le deuil ses fils Michel (France) et Gilles (Sylvie), ses petits-enfants, David, Cassandra, Marika, Gabriel et Olivier, ses petits-enfants par alliance Cynthia et Nicolas, ses arrière-petits-fils Mark-Olivier et Guillaume ainsi que plusieurs parents et amis.La cérémonie aura lieu à l'église Saint-Enfant-Jésus, située au 11, rue Saint-Jean-Baptiste, le samedi 11 septembre. Dès 10h, nous vous accueillerons pour vous recueillir, suivi du service religieux à 11h.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs à l'hôpital Jean-Talon.Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.