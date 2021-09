LAROSE, Rita



À Montréal, le dimanche 31 janvier 2021 est décédée, à l'âge de 90 ans, Rita Larose, épouse de feu Robert Galarneau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Monique), Lucie, Normand, Mireille (Louis) et Chantal (Serge); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 12 septembre 2021 de 12h à 16h, suivi d'une cérémonie au même endroit.