LEFEBVRE, Claire

(née Charette)



À Saint-Chrysostome, le 31 août 2021 à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Claire Charette, épouse de feu Rodolphe Lefebvre.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Mario (Germaise Bourdeau), Jocelyn, Bernard, Cécile (Michel Mailhot), Guy (Dominique Bouthillier) et Noël (Audrey Sutton) ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.Elle laisse également son frère Laurent (Carmen Lépine), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 11 septembre 2021 à 11h en l'église paroissiale de Saint-Chrysostome. La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 10h. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.En vertu des normes sanitaires, 50 personnes maximum, en rotation, pourront offrir leurs condoléances. Lorsque les funérailles débuteront, 250 personnes maximum pourront y assister.GIBEAU-GENDRONSAINT-CHRYSOSTOME450-826-3131