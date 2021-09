PROULX, Jérôme



Monsieur Jérôme Proulx, résident et ancien député de Saint-Jean-sur-Richelieu, est décédé le 26 août 2021, entouré de ses proches.Il laisse dans le deuil son épouse, Liette Legault, ses enfants Anne-Marie, Benoît, feu Étienne, Geneviève (Richard), Emmanuelle (Jean-Marie) et Annie-France de même que ses petits-enfants Mélanie, Jacynthe, Jérémie (Marie-Hélène), Hugo et Nicolas (Ella) et son arrière-petite-fille Maryline. Il laisse également dans le deuil son frère Antoine et de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 octobre 2021, à compter de 13h, à la Cathédrale Saint-Jean-l'Évangéliste, 215 rue Longueuil, à Saint-Jean-sur-Richelieu, suivi des funérailles à 14h.Des dons à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal seraient appréciés.La famille remercie le personnel de l'Hôpital du Haut-Richelieu pour les bons soins prodigués.OLIGNY & DESROCHERS110 ST-GEORGESST-JEAN-SUR-RICHELIEU450-346-1124Yvon Desrochers, présidentGermaine Blackburn, directrice