DAIGNEAULT, Fernand



Le 27 août 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Fernand Daigneault, époux de Mme Pauline Leroux.Outre son épouse Pauline, il laisse dans le deuil ses filles Michelle (Jean-Pierre Savaria) et Suzie, ses petits-enfants Jean-Philippe (Édith), Alexandra (Jean-Michel), Amélie (Étienne) et Léonie (Ryan) et ses arrière-petits-enfants.Il laisse aussi derrière lui son frère Gilles (Desneiges), ainsi que ses belles-soeurs, ses neveux, nièces et de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:1734, PRINCIPALE, SAINTE-JULIE, J3E 1W7Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 25 septembre à compter de 10h30 jusqu'à 13h30. Suivront les funérailles en l'église de Sainte-Julie.