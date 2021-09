Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Annette

La sortie d’un nouveau film de Leos Carax (Les Amants du Pont-Neuf) est toujours un événement incontournable pour les cinéphiles. D’autant plus que le singulier cinéaste français n’est pas le plus prolifique. Neuf ans après la sortie du fascinant Holy Motors, on attendait donc avec impatience la nouvelle offrande de Carax, Annette, une comédie musicale aux accents d’opéra rock qui a été présentée en ouverture du Festival de Cannes en juillet dernier. Le résultat ? Sans crier au chef d’œuvre, disons qu’Annette vaut amplement le détour, ne serait-ce que pour la réalisation inventive de Leos Carax et les compositions étonnantes des deux vedettes du film, Adam Driver et Marion Cotillard.

► Où : Amazon Prime Video

— Maxime Demers

Un concert de Billie Eilish

À la suite de la parution de son deuxième album à la fin juillet, la sensation Billie Eilish a préparé une surprise de taille pour gâter ses fans. La pop-star a capté un concert unique au légendaire Hollywood Bowl, où elle interprète les 16 titres de son nouvel opus entouré du Los Angeles Philarmonic. Le spectacle, qui a pour titre Happier Than Ever : A Love Letter To Los Angeles est diffusé depuis vendredi sur Disney +. On nous promet une expérience de concert comme on ne l’a jamais vécue.

► Où : Disney+

— Sandra Godin

Les coulisses de films marquants

Si vous êtes intéressés par ce qui se cache derrière la création de vos films favoris, la série documentaire de Netflix The Movies That Made Us est pour vous. Après un premier volet en 2019 qui portait sur Dirty Dancing, Home Alone, Ghostbusters et Die Hard, la série vient de revenir pour une deuxième saison. Cette fois-ci, on se penche sur les créations de Back to the Future, Pretty Woman, Jurassic Park et Forrest Gump. Au menu : anecdotes savoureuses avec les concepteurs et les acteurs de ces films et plusieurs images d’archives sur les plateaux de tournage. Du bonbon !

► Où : Netflix

— Raphaël Gendron-Martin

Count Me In

Les batteurs sont souvent relégués en fond de scène, mais ils sont des ingrédients essentiels à la réussite d’un groupe rock. Enlevez le batteur et tout s’effondre. Dans cet inspirant documentaire, qui se déploie comme une lettre d’amour à ce fascinant instrument, des stars parlent de leur relation avec la batterie. À noter qu’en plus d’interroger les Stewart Copeland, Nick Mason et Chad Smith, le cinéaste Mark Lo a eu la bonne idée de tendre le micro à plusieurs batteuses. Parce que les filles aussi ont le rythme dans le sang.

► Où : Netflix

— Cédric Bélanger