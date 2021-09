DESHAIES, Linda



Le 31 août 2021, à l'âge de 57 ans, est décédée madame Linda Deshaies, conjointe de monsieur Geoges Massih.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil son père Réal Deshaies (feu Céline Pratte), son frère Stéphane (Annie Bertrand), sa belle-soeur Rose-Marie (Zeljko Bukvic), ses neveux et nièces, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :BELOEIL, QC, J3G 4G9Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle jeudi 9 septembre 2021 de 13h à 21h.