THEMENS, Gilles



À Repentigny, le 22 août 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Gilles Themens, époux de madame Michelle Moffatt.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille France (Jacques Denommé), ses soeurs Huguette (Jacques Sentenne), feu Monique (feu Lionel Lecours) et son frère Serge. Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs: Richard Moffatt (Murielle Cormier), Yves Moffatt (Nicole Lavigne), Bernard Moffatt (Hélène Lavoie), Carole Moffatt (René Vanier) et André Moffatt ainsi que de nombreux neveux, nièces et plusieurs ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel soignant de l'unité de soins palliatifs du CHSLD des Deux-Rives.La famille vous accueillera dimanche, le 10 octobre, de 13h à 16h auUne cérémonie suivra à 16h en la chapelle.Considérant les circonstances actuelles, les funérailles auront lieu dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Le nombre de visiteurs à la fois est limité et le port du masque est obligatoire.